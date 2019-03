Stragi della strada, la maggioranza di centrodestra vuole un consiglio regionale monotematico

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per domani una riunione urgente della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari per discutere della possibilità di tenere in tempi brevi una seduta monotematica dell’Assemblea sulle problematiche delle infrastrutture viarie del Molise. Il Presidente Micone è stato sollecitato a tal proposito da vari Capigruppo. “L’importanza e l’urgenza del tema della qualità e della sicurezza della viabilità molisana e delle relative infrastrutture –ha detto in proposito il Presidente Micone – sono di grossa e drammatica evidenza, lo stesso Presidente Toma, proprio in queste ore, sta ponendo la questione all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni. E’ opportuno che il Consiglio regionale sia informato su quanto si sta facendo e si confronti sulle strategie e le iniziative da intraprendere a medio e lungo periodo”.