Amministrative 2019, lunedì 25 marzo il Pd di Campobasso si riunisce per stabilire la linea del centrosinistra

Le elezioni amministrative di Campobasso si avvicinano e il Pd deve trovare la quadra. L'interrogativo è sempre lo stesso: riconferma dell'attuale primo cittadino Antonio Battista o probabili primarie. Un gioco a scacchi che si va a intersecare tra gli equilibri di partito a livello regionale. Per questo motivo difficilmente scindibili da quelli che avranno a che fare con il comune di Termoli.

Ma a Campobasso il cronoprogramma ha dei passi scanditi e chiari. Doveva svolgersi nella giornata di domani l'assemblea cittadina del Partito Democratico. Ma il segretario Gianluca Palazzo ha fatto sapere che per consentire la partecipazione del Sindaco della Città di Campobasso Antonio Battista (impossibilitato a presenziare venerdì p.v.) si svolgerà lunedì 25 marzo, a partire dalle ore 18:30, nella sede del PD Molise in via Ferrari 7, a Campobasso, con il seguente ordine del giorno: dibattito su elezioni Amministrative per il Comune di Campobasso.

Il segretario regionale Vittorino Facciolla in una intervista ci dichiarò che se primarie dovevano essere si sarebbero svolte entro i primi giorni di aprile. A questo punto i tempi si accorciano sempre di più e pensare a una organizzazione in pochi giorni sembra difficile. Come nel capoluogo di regione come nella città adriatica. Gli equilibri interni di partito farebbero pensare a una riconferma di Battista per Campobasso (corrente Durante che si è imposta nel capoluogo) e una riconferma di Angelo Sbrocca a Termoli (corrente di maggioranza Facciolla). Unico mezzo per tenere unito un partito che inizia l'era Facciolla già con qualche strappo interno, considerando che le minoranze hanno detto no alla partecipazione in segreteria regionale.