Aperite, continuano gli appuntamenti a Campobasso di Legambiente

Si terrà domani, venerdì 22 marzo alle 18.00, presso il Village Caffè Letterario di Campobasso (Istituto Pilla - Via Vittorio Veneto 21), il nuovo appuntamento con gli aperitivi scientifici organizzati da Legambiente Molise, il ciclo di incontri di approfondimento che l'associazione ambientalista sta portando avanti in diversi locali di Campobasso. Al centro dell'incontro di domani ci sarà l'acqua, e di conseguenza tutto quello che ne deriva in quanto bene comune da tutelare.

Domani, infatti, si celebra la giornata mondiale dell'acqua, la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

L'acqua è un bene primario per la vita ed ogni attività umana dipende dalla possibilità di accesso a questa risorsa rinnovabile. Ancora oggi però, milioni di persone si trovano nella impossibilità di utilizzare tale risorsa, impedendo di fatto lo sviluppo e la pace dei territori in cui queste vivono.

Per tali ragioni, l'incontro di domani verterà su un dibattito che affronterà alcune delle problematiche legate al bene idrico, focalizzando l'attenzione sugli aspetti giuridico-normativi dei beni comuni, come ad esempio l'acqua. Il Prof. Lucio Francario dell'Università degli Studi del Molise e l'Ing. Agostino Francischelli, del servizio idrico integrato della Regione Molise, dialogheranno riguardo gli aspetti gestionali dell'acqua pubblica e lo stato dell'arte della tutela in Molise di un bene essenziale per la nostra vita.