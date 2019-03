Ambiente e lotta all’inquinamento.Scarabeo: la Regione Molise non abbassi la guardia per la difesa del territorio della Piana di Venafro e Valle del Volturno

Sulle problematiche riguardanti l'inquinamento nella piana di Venafro e Valle del Volturno il Consiglio regionale ha già approvato un ordine del giorno che impegna il governo regionale autilizzare le sommedisponibili nelPatto per il Sudin favore di impianti di nuova tecnologia in grado di ripulire l'aria: le cosiddette macchine mangia smog capaci di trattare cariche di Pm10,particelle, polveri di ogni tipo e lo smoge restituire l’ariapriva di questi inquinanti. Una buona iniziativa che, ad onor del vero, già nella scorsa legislatura, l’assessore Facciolla,presentò con un progetto indicando le relative somme da utilizzare per porlo in essere. Inoltre, con l'approvazione del mio ordine del giornorelativo proprio alle problematiche ambientali della Piana di Venafro,la Regione si è impegnata ad affrontare la questione attraverso un contributo regionale per approfondire i dati dello studio epidemiologico pubblicatigrazie all’intervento dell’Associazione “Mamme per la salute di Venafro. Un impegno, quello della Regione Molise, che rientra in un’azione politica molto più ampia chedeve servire a portare avanti un serio programma disalvaguardia della salute dei cittadini che vivono su questo territorio. La Regione sta agendo secondo le regole, senza superficialità, favorendo gli interessi di tutti per mettere in campo tutto ciò che serve a difendere l’ambiente in cui viviamo.

Massimiliano Scarabeo

consigliere regionale