Bilancio consolidato 2017, ok dalla prima commissione del Consiglio Regionale

Presieduta dal Presidente Andrea Di Lucente si è riunita in mattinata la I Commissione consiliare (ordinamento ed organizzazione amministrativa). La Commissione ha provveduto a licenziare con parere favorevole (con l’astensione del Consigliere Greco) il Bilancio Consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2017. E’ stato poi individuato come Relatore lo stesso Presidente Di Lucente sia per la proposta di nuovo “Regolamento interno di funzionamento dell’Assemblea”, approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che della proposta di legge regionale n. 15, avente ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i Consiglieri e Assessori della Regione Molise”, e presentata dai Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, Scuncio, Romagnuolo N.E., D’Egidio, Romagnuolo A., Tedeschi, Calenda e Micone.