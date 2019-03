La gara di appalto per la messa in sicurezza di Via Matteotti, Via Roma e Viale Marconi con rifacimento dei marciapiedi fu indetta dall'allora amministrazione del compianto sindaco Carosella il 5 aprile 2016 e aggiudicata il 18 maggio 2016. per un importo di 304.577,39€ e i lavori previsti erano i seguenti:

1. Demolizioni ca mq. 1.477,00;

2. Scavi ca mc. 746,00;

3. Trasporto a discarica ca tn. 961,00;

. Fondazione tratto pedonale ca mc. 137,42;

5. Pavimentazione in pietra tratto pedonale ca mq. 1.256,00;

6. Tubazioni rete smaltimento acque ca ml. 773,25;

7. Pozzetti di raccolta ca n. 41;

8. Sottofondi e rinterri rete smaltimento acque ca mc. 641,70;

9. Ripristino tratti di strada ca mq. 823,00.

I lavori dovevano terminare entro 160 giorni dall'aggiudicazione. Siamo nel marzo 2019 i lavori ancora non sono completati e diventa incomprensibile come in Italia per realizzare lavori semplici, per somme irrisorie già stanziate,possano trascorrere tre anni e non e' ancora finita.

https://www.comune.agnone.is.it/agnone/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/scaduti/cigBando/658550851E/serialBando/323