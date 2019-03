Vorrei una legge che, l'istituto comprensivo di Carovilli tra le scuole premiate: i complimenti dell'assessore Di Baggio

L' Istituto Comprensivo "Molise Altissimo" di Carovilli con la Classe V della Scuola Primaria di Forlì del Sannio è tra le vincitrici del Concorso Nazionale "Vorrei una legge che.. ".

L'assessore regionale Istruzione Roberto di Baggio si congratula con gli studenti e i docenti dell'Istituto Altissimo Molise:

"Complimenti ai piccoli studenti molisani e alle insegnanti, in particolare all'ins. Maria Antonietta Ciccone, Responsabile del Progetto, che hanno saputo cogliere questa importante occasione per evidenziare la bellezza del nostro Paese coniugandola con il nobile valore della solidarietà verso il prossimo.

e della solidarietà verso il prossimo.

Abbiamo un Paese ricco di cultura, di storia, di arte e tradizioni, che dobbiamo imparare ad amare e valorizzare, a cominciare dal piccolo, meraviglioso Molise.

Bravissimi e auguri per questo importante riconoscimento, vi ringrazio sia come Assessore all'Istruzione che come cittadino molisano per aver contribuito, col vostro lavoro, a portare un pezzo di Molise nelle Aule del Senato.

Siete voi ragazzi a rappresentare e a portare con voi la parte #Migliore del #Molise."