Venafro, a scuola con i Carabinieri: la “cultura della legalità” spiegata agli studenti.

Presso l’Aula Magna dell’ISISS “A. GIORDANO” di Venafro, il Comandante della locale Compagnia CarabinieriCapitano Mario Giacona e il Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Isernia Tenente Antonio Mosca, coadiuvati dal Dirigente Scolastico Carmela Concilio hanno incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto scolasticoper parlare di cultura della legalità. L’iniziativa rientra nel progetto “Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità” ed ha visto lapartecipazione in massa degli studenti.Tra gli argomenti trattati:le sostanze stupefacenti, soffermandosi in particolar modo anche sulle condotte che integrano meri illeciti amministrativi e le sanzioni previste, tra cui il divieto di conseguire la patente di guida, argomento a cui si è particolarmente sensibili in quella fascia d’età, abuso di alcool e l’importante tema dell’IO DIGITALE e pericoli della rete.L’incontro si pone l’obiettivo di creare un importante momento di contatto ed interazione trai Carabinieri e i giovani, per meglio condividere le dinamiche sociali in cui viviamo.