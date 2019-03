Molise regione a più alta perdita acqua

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAR - Ammonta a 153 euro la spesa per la bolletta idrica nel 2018 per una famiglia molisana rispetto ai 426 euro della media nazionale. Isernia è il capoluogo di provincia meno caro d'Italia con 120 euro annui; a Campobasso si è registrato un incremento del 12% rispetto al 2017. Il Molise detiene, però, il primato di regione con la più alta dispersione idrica: si arriva al 68% rispetto al 36,4% della media nazionale.

La fotografia emerge dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato la XIV Indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc all'anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2018.

"Con qualche accorgimento, si risparmiano ulteriori 40 euro l'anno con un uso più consapevole e razionale di acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc invece di 192mc l'anno - fanno sapere da Cittadinanzattiva - una famiglia molisana spenderebbe 113 euro anziché 153 euro con un risparmio medio del 26% circa"."Ad esempio, in un anno - riferisce l'associazione - si possono risparmiare 42mc di acqua con piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5mc) riparando un rubinetto (21mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc)". (ANSA).