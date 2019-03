Politica - Il centrodestra conquista la Basilicata: 10 regioni a 9.

Nessuna sorpresa dal voto in Basilicata: il centrodestra vince con quasi 10 punti percentuali sul centrosinistra come prevedevano i sondaggi della vigilia e il Movimento 5 stelle fa segnare un nuovo duro colpo. I voti grillini rispetto all'exploit dello scorso anno si sono più che dimezzati.

Le ultime tornate elettorali per la scelta dei governatori sono state tutte nel segno del blu: oltre che in Basilicata (da 24 anni guidata dalla sinistra) il centrodestra ha fatto il ribaltone in Abruzzo e Sardegna nel 2019 dopo aver nel 2018 'sfilato' al centrosinistra il Molise, il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Trento. E ora il centrodestra punta al Piemonte.