Agnone:Convocazione del Consiglio Comunale 30 Marzo.Tra i punti all'odg il bilancio di previsione 2019

"Si comunica che il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi nell’Aula Consiliare del Comune, sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci – sabato 30 marzo 2019, alle ore 10,00 per la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:



1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

2. Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva.

3. Modifica Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali e Sanzioni in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.1 comma 1091 del-la Legge 30.12.2018, nr.145.

4. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 - Elenco Annuale 2019 - Approvazione.

5. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni di cui all'art.58 del D.L. nr.112/2008.

6. Art.172, lett.c) del D.Lgs. nr.267/2000 - Verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai sensi delle leggi nr.167/1962, nr.865/1971 e nr.457/1978. Anno 2019.

7. TARI - Piano Economico e Finanziario anno 2019 - Approvazione.

8. TARI - Approvazione tariffe 2019.

9. Documento Unico di Programmazione - DUP. Approvazione.

10. Bilancio di previsione 2019 - Bilancio Pluriennale 2019/2021 - Approvazione.

11. Presidio Ospedaliero “San Francesco Caracciolo” – Determinazioni.

12. Contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019, ai sensi dell’art.1 comma 107 della legge 30.12.2018 n.145. Messa in sicurezza di Piazza Plebiscito. Importo €.70.000,00. Comunicazione al Consiglio.

13. Revoca delibera di Consiglio Comunale nr.56 del 18.11.2018 e approvazione nuovo Schema di Convenzione tra Enti per la costituzione ed il funziona-mento in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. del 18.04.2016 n.50 in materia di Contratti Pubblici per le procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture.

14. Gestione associata delle funzioni di "Coordinatore d'Ambito" - Determinazioni e approvazione schema di convenzione.

15. Interrogazioni"