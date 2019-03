Calcio femminile, l'Inter vola in serie A con la capocannoniera agnonese Gloria Marinelli

Mentre nel calcio maschile l’Olimpia Agnonese festeggia il ritorno alla vittoria e tenta di rimanere in serie D, il Vastogirardi con 5 giorni di anticipo arriva in serie D per sperare in un derby tutto altomolisano nella prossima stagione, c’è chi vola più in alto, molto più in alto.

Si tratta della capocannoniera agnonese dell’Inter femminile Gloria Marinelli. Che ha consentito alla compagine nerazzurra di andare in serie A con ben cinque giornate di anticipo. Un ruolino di tutto rispetto quello dell’attaccante: 20 goals in 17 partite. Due solo nel risultato tennistico ottenuto con l’Arezzo (6 a 0) che ha permesso la promozione anticipata.

“Sono felicissima di questo risultato – ha commentato Marinelli sul portale ufficiale dell’Inter.it - C’era un po’ di tensione, poi tutto è volto per il meglio. E’ una sensazione bellissima, le abbiamo vinte tutte e non vogliamo fermarci. Da agosto siamo cresciute tantissimo, soprattutto collettivamente“.

Un risultato che fa bene a tutto il calcio altomolisano. E chissà che la campionessa agnonese non possa puntare un giorno a vestire la maglia della nazionale, quella stessa compagine che al contrario di quella maschile questa estate parteciperà ai campionati del mondo di calcio.

La carriera di Gloria Marinelli però non sarà mai facile come quella di un calciatore. Va innanzitutto superata la distinzione tra sessi che non permette alle donne di essere riconosciute come professioniste dello sport ma inquadrate ancora come dilettanti. Ciò significa non solo notorietà minore ma soprattutto stipendi minori.