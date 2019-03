Agnone, a scuola con i Carabinieri: la “cultura della legalità” spiegata agli studenti.

Presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Leonida Marinelli” di Agnone, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri,Capitano Christian Proietti ha incontrato gli studenti degli Istituti scolastici di Agnone per parlare di cultura della legalità. L’iniziativa rientra nel progetto “Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità” ed ha visto la partecipazione di circa 50 studenti. Tra gli argomenti trattati: le sostanze stupefacenti, soffermandosi in particolar modo anche sulle condotte che integrano meri illeciti amministrativi e le sanzioni previste, tra cui il divieto di conseguire la patente di guida, argomento a cui si è particolarmente sensibili in quella fascia d’età. Al di là degli argomenti trattati, l’incontro si poneva l’obiettivo di creare un momento di contatto ed interazione tra gli uomini in divisa ed i giovani; interazione che verrà ulteriormente arricchita il prossimo mese di maggio, quando la Compagnia aprirà le porte agli studenti per mostrare dal vivo come opera e come vive un Carabiniere.