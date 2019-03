Alla scoperta dell’antico mulino, successo per l’iniziativa del Reparto Carabinieri Biodiversità

Grande successo dell’iniziativa “alla scoperta dell’antico mulino”, organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia nella Riserva Naturale Orientata dello Stato e Riserva MaB Unesco Collemeluccio – Pescolanciano (IS) per salutare l’arrivo della Primavera e promuovere la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Numerosi i partecipanti che sono stati accompagnati in una piacevole passeggiata sui sentieri della Riserva, tra gli abeti secolari, i rivoli e i torrenti che la attraversano, alla scoperta dell’antico mulino costruito sulla riva del fiume Trigno e della straordinaria biodiversità del nostro territorio. L’evento rientra in una serie di appuntamenti che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia ha predisposto con l’intento di promuovere la conoscenza delle Riserve Naturali dello Stato del Molise. Nelle prossime settimane e per tutto il periodo primaverile ed estivo, anche le Riserve di Montedimezzo e Pesche saranno protagoniste di escursioni, manifestazioni ed avvenimenti all’insegna della conoscenza e tutela della Biodiversità.