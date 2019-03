Amministrative a Campobasso: al tavolo di centrodestra si uniscono anche le liste civiche

Si è riunito oggi pomeriggio a Campobasso il tavolo di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. Stavolta hanno preso parte al confronto, oltre ai partiti cosiddetti tradizionali, pure i rappresentanti delle liste civiche.

Erano presenti infatti anche Vincenzo Mucci di 'Campobasso al centro', Angelo Santoro per 'Campobasso del Futuro', Lorenzo Cancellario di 'Democrazia Popolare' , Mena Calenda e Aida Romagnuolo di 'Prima il Molise' e Nicola Gesualdo di 'È ora'. Ulteriore novità la presenza di Erica Palmisciano, in rappresentanza del 'Popolo della Famiglia', movimento politico di carattere nazionale. La coalizione quindi si arricchisce di nuove idee e risorse, la prossima riunione è in programma già in settimana per approfondire il confronto sui nomi dei candidati sindaco.