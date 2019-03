Amministrative Campobasso, Pd in conclave per decidere su un Battista bis

Il partito democratico è stato in riunione questa sera nella sede di via Ferrari a Campobasso per discutere dell'ipotesi della seconda candidatura di Antonio Battista a sindaco della città. Presenti tutti i big che contano: dal segretario regionale Vittorino Facciolla, a quello di circolo Gianluca Palazzo fino alle due assessore Bibiana Chierchia e Alessandra Salvatore.

C'erano anche il presidente del partito Antonio D'Alete, l'assessore comunale Stefano Ramundo, il presidente del consiglio comunale Michele Durante e i consiglieri comunali Giovanna Viola e Lello Bucci. C'erano anche Roberto Ruta insieme a Nicola Messere.

A Facciolla è toccato il compito di fare sintesi e raccontare ai compagni di partito quanto avvenuto nei giorni scorsi nei confronti con gli altri partiti di centrosinistra e il movimento Io amo Campobasso. Che però ha una sua idea di città che non sembra coincidere completamente con quella del primo cittadino. Il punto è: o Battista bis oppure primarie. Ma per organizzarle i tempi sono stretti. Le elezioni si svolgeranno il 26 maggio prossimo e le liste vanno presentate entro il 26 aprile, ossia 30 giorni prima delle elezioni. C'è quindi solo un mese per decidere e ancora meno tempo per organizzare le primarie.

Facciolla nel suo cronoprogramma disse entro i primi di aprile. Ma i primi di aprile sono la prossima settimana. Entro fine serata si dovrebbe sapere come andrà a finire. Dopo un breve confronto il tavolo è stato aggiornato a giovedì, dopo che il partito democratico ha nuovamente incontrato gli altri rappresentanti della coalizione.