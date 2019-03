Abbandono di persone incapaci, denunciati dai Nas i responsabili di una casa di riposo in provincia di Isernia

Una casa di riposo della provincia di Isernia è stata interessata da un blitz dei carabinieri del Nas di Campobasso . Denunciato il legale responsabile e il socio coordinatore. Entrambi sono accusati di aver ospitato, presso la loro struttura ricettiva, anziani disabili e non autosufficienti, ponendoli in una condizione di reale pericolo per l'incolumità in quanto la comunità era priva di figure di riferimento adeguatamente formate e con carenze organizzative.

Le violazioni contestate sono riferite alla legge regionale 13/2014 per carenze organizzative della casa di riposo. A questo si aggiunge la contestazione penale di cui all'articolo 591 per abbandono di persone incapaci.