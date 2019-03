Provinciali Isernia. Gli auguri agli eletti del consigliere regionale Tedeschi, soddisfatto dell’ottimo risultato dei Popolari per l’Italia

“Ottimo risultato dei Popolari per l’Italia, che conquistano due seggi nel neo eletto Consiglio provinciale di Isernia. Premiato il grande lavoro di squadra, che ci ha visto impegnati nelle scorse settimane”. Così il consigliere regionale, Antonio Tedeschi, commenta l’esito delle consultazioni che hanno richiamato al voto gli amministratori della provincia pentra. “Nel rivolgere le mie congratulazioni a tutti gli eletti” continua “ auguro buon lavoro ai nuovi Consiglieri provinciali, in particolare a Vittoria Succi e Manolo Sacco, esponenti del nostro partito che, sono certo, sapranno rappresentare al meglio le istanze del territorio, lavorando con impegno, passione e dedizione nell’interesse dei cittadini. Le elezioni provinciali di Isernia confermano il successo già incassato dai Popolari per l’Italia alle elezioni provinciali di Campobasso, tenutesi lo scorso ottobre. Un altro risultato importante, dunque” commenta ancora il consigliere Tedeschi “ che ci consente di guardare con ottimismo alle prossime amministrative di maggio. Un’altra campagna elettorale sta per aprirsi e, sono sicuro” conclude “ che anche in quella partita i Popolari giocheranno un ruolo da protagonista”.