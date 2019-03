Atessa- Sevel, dai sindacati e dai viaggiatori: il progetto ultimo miglio è un fallimento

Si chiama “Ultimo Miglio” il nuovo servizio di mobilità messo in campo dall’Area Basso Sangro – Trigno per le strategie interne. Il progetto è stato presentato dalla Regione Abruzzo 5 giorni fa e come spiegato da Telemax.it prevede 4 navette con linee dedicate a diverse aziende della Val di Sangro, contrassegnate da 4 colori diversi.

Gli stalli sono allestiti davanti all’ingresso 27 della Sevel.I bus extraurbani arrivano alla Sevel direttamente dalla SS652 agli orari 5.35, 13.35 e 21.35.

Dagli stalli 9-10-11-12 partono 4 bus circolari che sono identificati con un colore e una linea dedicata tale da permettere l’inizio del turno di lavoro agli addetti: Blu – destinazione aziende dietro Sevel (Lia, Fca, Isri), Verde – destinazione aziende Valagro-Tecnomec-Pelliconi e altre vicine, Rosso – destinazione aziende Tiberina-Imm-Honda e Giallo – destinazione Compi-Pierburg.

Dai 4 capolinea ripartono i bus circolari per giungere agli stalli di sosta Sevel alle 20, 14.15 e 22.20 così da consentire ai bus extraurbani di ripartire per le varie destinazioni immettendosi direttamente sulla SS652.

I sindacati di categoria hanno subito lamentato che questo progetto fosse un fallimento che, nei fatti, aumenta i disagi dei pendolari. Tra esse quelle del tempo aumentato di stazionamento fuori casa perché l’orario di partenza è stato anticipato, mentre è stato posticipato quello di rientro nelle proprie abitazioni. Ma c’è di più. I molisani che lavorano ad Atessa, stando a quanto raccontano le sigle di categoria, non sono autorizzati a usufruire delle navette. Tutto questo perché quando il progetto è stato presentato è stato pensato senza

Abbiamo raccolto una testimonianza di chi sta vivendo questa situazione.

“Buongiorno – ha dichiarato un viaggiatore - questa mattina ho preso la navetta blu x la finizione oltre a non trovare posto a sedere con altri di verniciatura e finizione permesso che eravamo pochi della sevel una diecina immaginate su tutti volevano prendere la navetta ce ne servivano almeno altre 2.Invece i soliti somari tutti a piedi. Comunque quelli sevel hanno fatto tardi timbrando in ritardo nella V2. Bisogna essere operativi sul campo e trovare una soluzione e per assurdo anche annullare il progetto visto che così fa acqua a tutte le parti. Vi aggiungo di più la navetta blu (tua) non aveva nemmeno esposto il cartoncino blu.Interpellato l'autista mi ha risposto che ci faceva una gentilezza a fermarsi davanti la finizione che lui non ha la comandata per la fermata finizione V2 ma solo ieri ed altre nella zona”.

C’è chi parla anche di stalli insicuri e di possibilità di finire sotto le navette. Una cosa sola è certa. Il progetto della Regione Abruzzo sembra essere fallito appena incominciato.