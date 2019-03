Pd e provinciali di Isernia, Facciolla avalla il direttivo cittadino: la consigliera Onorato si dimetta

A seguito delle dichiarazioni della consigliera comunale di Isernia Fabia Onorato, il Segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla ha affermato:

“Condivido la posizione del Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Isernia ed invito il consigliere Onorato a dimettersi dal Consiglio Comunale di Isernia.

Con il suo comportamento, infatti, non solo ha leso l’immagine del partito e dell’intera coalizione di centrosinistra, ma ha palesemente tradito il mandato affidatole dagli elettori del Partito Democratico di Isernia, che ne hanno permesso la sua elezione nell’assise pentra”.

Il direttivo di Isernia aveva deciso di chiedere le dimissioni perché la consigliera Onorato, candidata alla provincia con la lista di centrosinistra, nel capoluogo pentro non aveva raccolto nemmeno il suo voto, andato a un rappresentante di centrodestra. La donna si è detta abbandonata dal Pd e per questo aveva rassegnato le dimissioni da capogruppo in consiglio ma non da consigliera comunale.