Turismo, altra maglia nera per il Molise: è la regione dove ci si ferma per meno notti

Un altro primato negativo per il Molise. Da uno studio effettuato dall'Unione Europea e presentato a Bruxelles, risulta che su 233 territori presi in considerazione, la regione del Mezzogiorno è 232/ma per numero di notti passate in strutture turistiche. Sono appena 42.197 in un anno (dati 2017).

Peggio fa solo la città autonoma spagnola di Melilla, sulla costa del Marocco, dove i turisti nel 2017 hanno soggiornato 30.352 notti. Mentre registra dati migliori del Molise l'altra enclave spagnola in territorio marocchino, Ceuta, con 58.552 notti. A offrire questa fotografia della realtà territoriale è il confronto realizzabile attraverso i dati messi a disposizione da Eurostat. Seconda regione meno visitata d'Italia è la Basilicata: in Europa guidano la classifica le isole Canarie con oltre 93 milioni di notti passate dai turisti sul territorio.

Primo in Italia è il Veneto, con oltre 47 milioni di notti. Il Molise emerge però fra le regioni dove si vive più a lungo, con una speranza di 83,4 anni, il 13mo dato più alto in Italia, 33mo dato in Europa su 319 regioni considerate.