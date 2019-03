Amministrative 2019, 6 partiti in riunione nel centrosinistra per trovare la strategia comune

Il centrosinistra accelera sulla costituzione delle alleanze in vista delle elezioni amministrative di Campobasso, Termoli e altri 57 comuni tra i quali anche 6 nell'altomolise.Una comunicazione del segretario del Partito Democratico Vittorino Facciolla annuncia di una "positiva riunione del tavolo dei segretari dei Partiti di centrosinistra, tenutasi ieri sera presso la sede del Pd di via Ferrari, a Campobasso".

Al tavolo delle trattative erano presenti i rappresentanti dell’Idv, dei Radicali, dei Socialisti, di +Europa, di Centro Democratico e della Federazione dei Comunisti. Mancavano invece i rappresentanti di Italia in Comune e della formazione Civica Io amo Campobasso.

I presenti intanto hanno deciso di valutare l’impegno ad una più ampia convergenza programmatica per le prossime amministrative che interesseranno 59 comuni molisani chiamati alle urne. Gli stessi segretari si sono dati appuntamento per l’inizio della settimana prossima quando con molta probabilità verranno prese le decisioni importanti anche per le due città di Campobasso e Termoli. Nella giornata di domani invece si prevede una nuova riunione del direttivo di circolo del Pd di Campobasso, sempre volta a trovare soluzioni in vista delle elezioni amministrative.