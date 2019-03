Agenzia Molise, sindacati in piazza il 2 aprile contro la mancata concertazione

In data 22 marzo 2019, presso il Ministero del Lavoro, si è tenuto il tentativo di conciliazione obbligatorio, attivato dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil; Unsa e Flp, nell’ambito dello stato di agitazione per la mancata definizione ed erogazione dei Fondi 2016 e 2017. In tale occasione, l’Agenzia non ha fornito alcun nuovo elemento in relazione alla paventata decurtazione delle risorse afferenti ai citati Fondi, limitandosi a chiedere ulteriore tempo per risolvere dubbi interpretativi, a nostro giudizio incomprensibili anche a causa di una reiterata reticenza sui motivi e sulla reale portata dei dubbi stessi. A fronte della totale chiusura dell’Agenzia, le segreterie nazionali hanno dichiarato fallito il tentativo di conciliazione proclamando una giornata di sciopero nazionale dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate per il prossimo 2 aprile Per quanto sopra, a supporto dell’iniziativa dei Coordinamenti Nazionali e al fine di prevedere il massimo coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori per la migliore riuscita dello sciopero, sono state predisposte a livello regionale e unitariamente delle assemblee per sensibilizzare tutto il personale dipendente.