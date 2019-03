“Molise: donne e lavoro, quale futuro? –Quello che le donne non dicono”, convegno domani a Campobasso

E’ il convegno organizzato da CGIL CdL Molise, CISL Abruzzo Molise e UIL Molise domani a Campobasso presso la Sala Alphaville Ex OMINI,in via Muricchio, 1, Con lo slogan “Molise: donne e lavoro, quale futuro? –Quello che le donne non dicono”, che campeggia sul Manifesto redatto per l’occasione vogliamo rilanciare la contrattazione di genere come fattore di traino nella promozione della parità e delle pari opportunità nei diversi contesti produttivi e sociali oltre che nella prevenzione e contrasto delle forme di discriminazione che molto spesso favoriscono e alimentano segregazione e segmentazione di genere. Il programma prevede interventi di delegate sindacali impiegate nei vari settori che porteranno la loro esperienza in ambito lavorativo, in quanto ancora troppo spesso negli ambiti lavorativi nascono forme di discriminazione e di disuguaglianza A questo proposito l’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), nel suo ultimo Rapporto Mondiale sui salari, oltre a registrarne la bassa crescita - la più bassa dal 2008 e al di sotto dei livelli pre-crisi - ha constatato il permanere di inaccettabili differenze retributive di genere. Le donne a livello mondiale continuano ad essere mediamente pagate circa il 20% in meno rispetto agli uomini, limite che si riflette inevitabilmente anche sulla loro futura condizione pensionistica. Questo assegna ancora più importanza alla funzione della contrattazione, in particolare quella di prossimità, quale strumento ideale per garantire e promuovere pari condizioni e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici. Bisogna lavorare tutti insieme per rafforzare buone pratiche di conciliazione vita-lavoro, non solo al fine di consentire alle donne la permanenza al lavoro e favorire maggiori possibilità di carriera, ma anche per promuovere una maggiore condivisione con gli uomini dei carichi di cura familiari, ancora tutti troppo sbilanciati sulle donne.. L’iniziativa avrà inizio alle ore 15.30 e terminerà alle ore 18.30 circa