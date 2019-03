Petacciato, la denuncia di Fallica: al consiglio non ho potuto discutere le mie proposte, la maggioranza abbandona l'aula

Di solito, in un sistema democratico, sono le minoranze ad abbandonare l’aula e lasciare che la maggioranza se la sbrighi da sola. E’ accaduto anche in Consiglio regionale sulla questione della sfiducia a Mazzuto. A Petacciato però avviene il contrario. E’ la maggioranza in blocco che fa cadere il numero legale in consiglio dopo 4 ore di discussione. Non permettendo all’opposizione di dire la propria e presentare le proprie proposte.

Lo ha denunciato il consigliere comunale Matteo Fallica.

“Dopo 4 ore di consiglio comunale oggi mercoledì 27 marzo (Ieri ndr) – ha sostenuto- la maggioranza non ha retto la tensione e ha fatto saltare tutto. È una maggioranza che non sopporta le critiche e ha paura delle parole. Una maggioranza composta da individui che si rivelano presuntuosi e suscettibili”.

Cosa ha portato a tutto questo? Durante il consiglio Fallica ha semplicemente ricordato che il finanziamento di 50 mila euro destinato ai marciapiedi è arrivato ad opera del M5S e che non c'era quindi bisogno, com'è stato detto durante la campagna elettorale per le regionali, di votare UDC "per avere un posto in paradiso".

“La reazione scomposta a queste mie parole – continua Fallica- ha determinato la fine anticipata del consiglio. I membri della maggioranza hanno infatti abbandonato l'aula, seguiti da una lunga coda di paglia. E così non ho potuto presentare le mie mozioni. Aver vinto le elezioni non permette di fare ciò che si vuole, è bene che questi signori se lo mettano in testa. Continuerò a oppormi alla cialtroneria politica di questa maggioranza”.

Di cosa si sarebbe dovuto discutere? Il nocciolo della discussione del DUP e del Bilancio di Previsione. Quattro erano le proposte che Fallica avrebbe dovuto presentare:1. Istituire la figura del "Nonno vigile";2. Istituire un Cimitero per animali; 3. Petacciato

"Plastic Free"; 4. "Sia EutanaSia" un contributo al Parlamento.