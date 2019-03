Mecenatismo e tutela dei Beni culturali e paesaggistici a Castel del Giudice

Un convegno che già nel titolo Mecenatismo e tutela dei Beniculturali epaesaggisticicompendia ed indica l’argomento su cui vertono attenzione e intenzioni finalizzate a fare il punto su quanto il mecenatismo e la tutela possano condividere sulla stessa strada della valorizzazione e della conoscenza di metodi e di applicazioni concrete per lo sviluppo tangibile ma anche intangibile del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico. Una collaborazionedi associazioni, enti e istituzioni varia e sempre in sintonia partecipa alla realizzazione di questo evento che si svolge il 30 marzo,a partire dalle 16.00,nella sala convegni di Borgotufi a Castel del Giudice, borgo che di per sé è un esempio di mecenatismo e di tutela sin dalla sua ristrutturazione avvenuta per sinergie di intenti e di lungimiranze fradue imprenditori Enrico Ricci eErmanno D’Andrea e il sindaco Lino Gentile. Un tema su cui concentrare interesse, oggi più attuale che mai, se si vuol riqualificare, conservare e tutelare il vasto patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico e letterario nell’ottica che è sempre la cultura il traino indispensabile per ogni crescita sia economica, sia civile, sia umana. Con la partecipazione di Enzo Cimino, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Associazione Dimore Storiche Abruzzo con il suo Presidente Ludovico Basile, del Presidente delle Dimore storiche del Molise e dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Campobasso, Fabrizio Cappuccilli, di Alberto Santolini, Presidente Ordine dei Commercialisti di Isernia, del Comune di Castel del Giudice,con il sindaco Lino Gentile, dell’Albergo Diffuso di Borgotufi e della Pro Loco di Castel del Giudice, il convegno si caratterizza per convergenze di veduterivolte alla crescita del territorio. I relatori nell’ambito del tema generale tratteranno di Art Bonus: prospettive e criticitàcon Caterina Verrigni, docente di Diritto tributario presso l’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara, di esperienzedi tutela e di valorizzazione di Borgotufi a cura dell’imprenditore Enrico Ricci, di comunicare il giornalismo culturale di cui parlerà Marco Zollo, manager R.I.T.I., di valore materiale eimmateriale della nuova ruralità, argomento trattato daMaria Stella Rossi. All’attore Elio Musacchio sono affidate le letture sceniche. L’incontro, inoltre, vede la collaborazione dell’azienda biologica Melise, della Condotta Slow Food di Castel del Giudice - Alto Molise, di Artemisia Cooperativa agricola di Comunità, del Circolo Legambiente di Castel del Giudice. Gli Ordini dei Giornalisti e dei Commercialisti rilasceranno crediti formativi.