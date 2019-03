Nazifascismo, l'Anpi Molise ricorda il 75esimo anniversario della morte di Maria di Salvio

Nel giorno in cui ricorre il 75° anniversario del suo assassinio, ad opera dei nazi-fascisti, ricordiamo per la prima volta, grazie al rinvenimento del registro di quel giorno, 28 marzo 1944, dell’Ospedale San Giovanni di Roma, la partigiana molisana Maria Di Salvo nata a Salcito (CB) il 6 aprile del 1899 e residente a Roma in Via Tuscolana, 42.

Nel 203° giorno di occupazione tedesca dell'Italia, l’edizione clandestina de L'Unità scrisse "su un muro di Via Orvieto qualcuno ha sfidato il coprifuoco per scrivere con vernice bianca «A Roma tutti eroi. Morte ai fascisti e ai tedeschi»".

Quell’epigrafe mirava a ricordare che nella stessa strada il giorno primo c’era stato un conflitto a fuoco con il ferimento di alcuni partigiani e l’assassinio di Maria Di Salvo.

Il linguaggio burocratico del registro ospedaliero riporta i fatti ed i dati anagrafici delle persone coinvolte facendoci scoprire, a distanza di tanti anni, una figura del Molise nata nello stesso comune di Maria Ciarravano, partigiana mandata al confino prima a Lipari e poi a Ponza.

Con l’auspicio che insieme, l’ANPI, già impegnata con il Prof. Giovanni Cerchia e con il Dott. Fabrizio Nocera a riportare alla luce episodi e personalità della Resistenza nell’area di Trivento e del Molise, il Comune di Salcito (CB) e le Associazioni dei Molisani a Roma, possano promuovere eventi in memoria di questa eroina sconosciuta originaria di un territorio anonimo e ancora oggi sconosciuto ai più, porgiamo cortesi saluti.

Campobasso, 28 marzo 2019

P/La Presidenza ANPI Molise P/Il Coordinamento Donne ANPI Molise

Michele Petraroia Anna Spina