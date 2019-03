Amministrative 2019: mentre il centrosinistra stabilisce le strategie a Termoli arriva la rosa di candidati del centrodestra

Giornata di tavoli di confronto in vista delle elezioni amministrative anche oggi tra Campobasso e Termoli. Nella città capoluogo di regione il Partito Democratico, dopo aver incassato il sì al confronto con sei partiti tranne Io amo Campobasso e Italia in Comune, che potrebbero federarsi per conto proprio o guardare al Movimento Cinque Stelle, oggi si incontra nel circolo cittadino per fare passi avanti non solo nella costruzione dell'alleanza ma anche per capire, una volta per tutte, se fare le primarie oppure se confermare la candidatura di Antonio Battista.

Sul tavolo del centrosinistra, che si dovrebbe riunire successivamente al massimo entro i primi giorni della prossima settimana, c'è anche la questione Termoli. La stessa che ha discusso il tavolo del centrodestra riunito dalle 15.30.

E' proprio dalla costa che sono usciti i nomi proposti dai singoli partiti. Questi dopo che si erano fatti insistenti i nomi di Antonio D'Aimmo e Nicola Malorni. Ed è così che Forza Italia ha proposto il consigliere Francesco Roberti, Fratelli d'Italia Silvana Ciciola, direzione Italia propone l'ex sindaco Antonio Di Brino. Nessun nome da Orgoglio Molise e dall'Udc. Assente la rappresentanza di Popolari per l'Italia. La Lega del Molise che fa capo a Mazzuto si è sfilata dal proporre nomi e si è impegnata a sostenere quelli che verranno fatti dagli altri partiti. Fratelli d'Italia come secondo nome ha puntato sul nome anche di Antonio Spezzano anche se ad ogni partito è stato detto di presentare massimo un nome.