Cassonetti dei vestiti usati destinati ai poveri con indumenti sparsi e abbandonati per terra a Agnone. Fenomeno indecoroso e poco dignitoso che vede calzini additittura mutante sparse al vento solo per non compiere lo sforzo di inserire le buste con gli abiti ben inpacchettati negli appositi contenitori. Le donazioni sono importanti, ma vanno fatte con riservatezza e dignità