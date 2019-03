Legittima difesa e amministrative a Campobasso: ecco ciò che divide Prima il Molise da Salvini

"Ieri, in aula è stata approvata la “legittima difesa” a mio modesto parere, ci sono degli “errori” madornali, non si può chiedere ad un cittadino comune, (quindi non addestrato e che non faccia parte di esercito o di forze armate) sapere come comportarsi sulla base di ciò che sta accadendo, soprattutto se ti entrato in casa di notte mentre stai dormendo.Ma come si fa!!".

La dichiarazione facebook, che è chiaramente una presa di posizione contro il Governo gialloverde, è della consigliera regionale Filomena Calenda. Anche vicepresidente del Movimento Prima Il Molise, al centro di uno scontro elettorale con la Lega di Salvini relativo alle elezioni comunali di Campobasso del 26 maggio.

A chi le ha contestato però che è una eletta della Lega ha risposto così: essere di un partito non vuol dire accettare tutto, io sono d’accordo alla difesa ma questo é un errore, perché ad un cittadino non può chiedere di reagire in modo uguale al suo aggressore, se una persona di notte entra in casa sfido chiunque anche solo per paura a non sparare. La difesa é una cosa ben diversa". Successivamente ha aggiunto che il provvedimento, così come approvato non era quello che originariamente voleva la Lega ma un correttivo del Movimento Cinque Stelle: "La Lega non voleva questo tipo di legge che è stata modificata appunto per i 5 stelle.il disegno di legge chiesto dalla Lega era totalmente diverso".

La lega di Salvini intanto continua a non voler partecipare ai tavoli di centrodestra dove è presente Prima il Molise. Il diktat del Ministro è chiaro: o noi o loro. E per questo motivo questa sera, al tavolo del centrodestra per le comunali di Campobasso Alberto Tramontano e Alessandro Pascale non saranno presenti. Un chiaro messaggio non solo alle due consigliere ma soprattutto al centrodestra. Che si trova ora al centro dei due fuochi che rischiano di mettere in seria difficoltà anche gli equilibri all'interno del consiglio regionale.

Nella serata di oggi dovrebbero essere resi noti anche i primi nomi per la candidatura a sindaco. Tra questi sembra circolare quello di Aldo De Benedittis che piacerebbe anche a Toma.

