Assessorato all'agricoltura, Cavaliere: da maggio 2018 sbloccati 42 milioni di euro

"Stamane ho incontrato nel mio ufficio i giornalisti per fare il punto della situazione sui nuovi bandi aperti per le misure a superficie che aiuteranno concretamente le nostre aziende ad innalzare il livello qualitativo dell'agricoltura molisana, incrementando gli investimenti in materia di biologico e biodiversità".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale Nicola Cavaliere che aggiunge: "In merito ai pagamenti, ho ritenuto giusto fare chiarezza: da maggio 2018 abbiamo sbloccato ben 42 milioni di euro, 6 milioni proprio tra mercoledì e oggi, ossigeno per imprese agricole, comuni e Gal. Intanto ad aprile l'assessorato scende direttamente in campo, sono in programma infatti diversi incontri tecnici sul territorio allo scopo di velocizzare e semplificare le procedure amministrative con l'obiettivo di ridurre al minimo gli errori nella compilazione delle domande e di conseguenza i ritardi nelle liquidazioni. Lavoro, dialogo, trasparenza: su queste basi possiamo raggiungere insieme traguardi importanti"