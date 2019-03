Amministrative 2019, il centrodestra a Campobasso accantona le primarie e sceglie i primi tre nomi

A Campobasso lo strumento delle primarie non verrà utilizzato. Dopo il centrosinistra che lo ha deciso in questa settimana ora lo conferma anche il centrodestra. Il tavolo delle trattative si è riunito nuovamente stasera, presso il Grand Hotel Rinascimento, per le comunali di Campobasso in programma a maggio.

Accantonato definitivamente il ricorso allo strumento delle primarie per la scelta del candidato sindaco, si è deciso di procedere alla discussione sui nomi da proporre. Francesco Pilone, Francesco Del Greco e Corrado Di Niro sono le prime figure individuate dai movimenti civici e dal partito del Popolo della Famiglia.

"È un punto di partenza importante- dichiarano i partiti- il confronto è quindi aperto e nei prossimi incontri - che saranno convocati a breve - si discuterà su tali ed ulteriori candidature. Il dibattito prosegue quindi in modo serrato e la sensazione è che presto si raggiungerà la sintesi".