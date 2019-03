"Abbiamo dato tutto a Matteo e lui ci caccia senza dirci una parola", Aida Romagnuolo e Filomena Calenda sul Fatto Quotidiano

Il Molise ancora una volta sulle pagine di un quotidiano nazionale. L'articolo di oggi parla di politica ed è pubblicato sul Fatto Quotidiano a firma di Antonello Caporale. Argomento? La secessione leghista del Molise: da una parte l'assessore alle politiche sociali della Regione Molise Luigi Mazzuto, dall'altra parte le guerriere di Prima il Molise Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Entrambe espulse dal partito per aver chiesto la defenestrazione in Giunta Regionale del coordinatore regionale.

Caporale con una doppia intervista alternata tra le due consigliere racconta tutta la storia. Ed è a Caporale che Romagnuolo dichiara: Salvini ha dato l'assessorato a Mazzuto ma lui aveva chiesto di essere il sottosegretario alla Regione Molise. Ruolo che poi è andato all'eletto di Fratelli d'Italia Quintino Pallante. C'è tutto: dall'innamoramento delle due consigliere per Matteo Salvini fino alla rottura. "Abbiamo dato tutto a Matteo e lui ci caccia senza dirci una parola" il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. Il Molise precursore di quello che un giorno sarà della Lega a tutti i livelli regionali? Per ora non lo possiamo prevedere. Possiamo solo dire che questa divisione ha creato un allontanamento della Lega di Salvini dai tavoli delle amministrative di Campobasso e un ultimo posto alle elezioni provinciali di Isernia per i salviniani.

Inizio della fine per la Lega? Lo sapremo dopo le amministrative del 26 maggio.