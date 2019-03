Isernia, servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri

Nella serata di ieri i Carabinieri del Comando Compagnia di Isernia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito della campagna ministeriale denominata “piazze di spaccio”. Tra i luoghi ritenuti più a rischio la villa comunale, stazione ferroviaria, terminal bus e centri commerciali e altri teatri ritenuti di cessione della sostanza. I militari hanno eseguito durante il servizio dei posti di blocco, nel corso dei quali sono stati controllati una quarantina di veicoli, identificate altrettante persone tra conducenti e passeggeri e eseguite, nei casi sospetti, perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Controllati anche diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri sono presenti costantemente sul territorio, rafforzando di continuo l’attività di prevenzione e contrasto al crimine, garantendo ai cittadini la loro quotidianità e la tranquillità sociale.