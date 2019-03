Amministrative 2019 Campobasso, arriva il diktat di Salvini: Tramontano candidato sindaco

Nel tavolo di centrodestra, quello che porta alle elezioni amministrative di Campobasso del 26 maggio, scoppia il caso Alberto Tramontano. Il consigliere comunale leghista, che ha mancato l'elezione alla regione lo scorso 22 aprile, dovrebbe essere il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Un altro dispetto di Salvini al tavolo regionale che ha accolto le consigliere di Prima il Molise Calenda e Romagnuolo? Potrebbe anche essere così fatto è che, mentre a Campobasso i partiti sceglievano i nomi di Francesco Pilone, Corrado Di Niro e Francesco Del Greco, da Roma Salvini, Berlusconi e Meloni chiudevano la partita sul nome di Tramontano.

C'è da giurare che le imposizioni dall'alto, soprattutto se arrivano da Matteo Salvini, potrebbero non essere accettate da tutto il tavolo di centrodestra alle Comunali. Il nome di Tramontano quindi potrebbe piacere a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ma non si esclude che per prima la neo formazione di Prima Il Molise possa non accettare questa soluzione politica, soprattutto se imposta dai tavoli romani. Carte sparigliate quindi nel centrodestra che, nella prossima settimana, tornerà a riunirsi al tavolo prima di emettere la fumata bianca che dirà: habemus candidatum.