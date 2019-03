Incidente in galleria San Lorenzo ad Agnone, due feriti salvati dai vigili del fuoco

Intorno alle ore 17.30 alle porte di Agnone in galleria SanLorenzo si è verificato un incidente tra due auto,un'alfa romeo giulietta e una gip renegate. Una delle due auto ha sbandato su un tratto della galleria bagnato, ha invaso la corsia opposta impattando l'altra auto proveniente dalla direzione opposta. Alla guida dei due mezzi un giovane ragazzo e un 60enne agnonesi intrambi. Intervenuti i Vigili del Fuoco della locale compagnia, i carabinieri, il servizio sanitario di emergenza 118. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale di Agnone dove hanno ricevuto le cure del caso. Uno dei due successivamente e' stato trasportato presso l'ospedale Veneziale di Isernia per ulteriori cure ed accertamenti, In corso le indagini per individuare la dinamica esatta dell'incidente. La galleria e' stata chiusa al traffico fino alle ore 20