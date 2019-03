Calcio, campionato Juniores: l'Olympia Agnonese si aggiudica per 2 a 0 il derby col Campobasso

Campionato nazionale juniores girone I 22 giornata di ritorno OLYMPIA AGNONESE - CAMPOBASSO.2 -0

Nella 22esima giornata di ritorno del campionato nazionale juniores una bella Olympia Agnonese sconfigge per 2 a 0 la compagine del capoluogo Campobasso.-E' stato gran bel derby giocato da tutte e due le squadra ma i ragazzi de Olympia sono stati superiori per aggressività per determinazione e per le numerose occassioni fallite soprattutto nel secondo tempo con Suso. Che per due volte si è trovato davanti al portire si faceva parare e una con Lafia. Che a quattro metri dalla porta sbucciata il pallone a colpo sicuro e con Lamin su una bellissima azione personale a tu a tu con il portiere si faceva deviare in angolo pallone calciato a botta sicura.

Derby molto spumeggiante e vibrante sentito da tutte e due le squadre. Chi vinceva continuava la corsa verso la zona play off ma oggi i ragazzi di Fusaro sono stati talmente bravi e determinanti che era un piacere vederli giocare, ottima prestazione di tutto il gruppo. Mech diretto da un ottimo arbitro proveniente da fuori regione, ottima designazione afferma Sica.

La cronaca parte bene il Campobasso che i primi venti minuti sciorina un bel gioco di prima e corale e si procura una buona occassione da goal ma è bravo il portiere Cuppini che para. Al loro momento migliore va in in vantaggio l' Agnone con Senatore su azione personale di un superbo Ballerino ragazzo sempre più bravo che merita un posto in prima squadra. Tocca a lui mettere al centro area di Senatore mette dentro Il primo tempo termina 1-0.

Nel secondo tempo è tutto di marca granata e dopo varie occassioni fallite raddoppiano con Lafia con una bella girata in area al 30. La partita finisce qui con una girandola di sostituzioni. "Un rammarico c'è - dice Sica - di aver perso punti a Isernia giocata senza testa e senza cattiveria dai nostri ragazzi e da una designazione arbitrale troppo allegra e poco riflessiva ma comunque andiamo avanti e domenica si va in casa della prima in classifica la Recanatese".