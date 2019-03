Monte Sant'Onofrio brucia ad Agnone, i vigili del Fuoco limitano i danni

Un vasto incendio è scoppiato nella giornata odierna in zona sant'Onofrio nei pressi di Agnone La richiesta di intervento ai vigili del fuoco della locale compagnia è giunta intorno alle ore 20. La squadra dei VVF è tutt'ora impegnata in zona, ma l'incendio è stato domato. Al momento i vigili riferiscono che è difficile quantificare il danno a causa del buio e della grande quantità di fumo presente. L'origine dell'incendio è in corso di accertamenti.