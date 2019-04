Bucarest, Occhionero (Leu) :in Romania per dire con orgoglio che l'Europa deve essere più giusta

“Dobbiamo tutti collaborare per un'Europa più giusta e con maggiore equità sociale”. Lo ha dichiarato la deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero che, a Bucarest, fa parte della delegazione italiana presente alla Conferenza sul futuro dell'Unione.

“Partecipo con immenso orgoglio – ha dichiarato la parlamentare molisana – alla Conferenza interparlamentare sul futuro dell'Unione Europea. Siamo riuniti in Romania per sostenere l'importanza dell'Europa e la necessità di promuovere e sviluppare il completamento dell'Unione monetaria attraverso una crescita più inclusiva. Siamo per la costruzione di ponti – ha concluso Giuseppina Occhionero – e per l'abbattimento dei muri. Vogliamo vivere un'Europa unita e solidale”.