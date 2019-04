Sale in cielo Pietro Falcioni di Agnone: un lavoratore a servizio degli umili. Le condoglianze di Altomolise.net

Una vita spesa per le lotte per i più deboli, per l'uguaglianza e contro le prepotenze. Questa è stata l'esistenza di Pietro Falcioni, 67enne di Agnone che è salito in cielo. Lavoratore unilever è stato un amico caro e collaboratore di Altomolise.net, con il suo drone è stato fondamentale per le prime dirette sulla 'Ndocciata dell'8 dicembre. Le esequie si svolgeranno domani alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria Santissima di Costantinopoli.

Altomolise.net esprime cordoglio alla famiglia e porge le condoglianze alla moglie e ai figli Luciano e Natascia.