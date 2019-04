Amministrative 2019, qui Movimento Cinque Stelle: niente comunarie, Gravina candidato

Mentre tutti gli occhi sono puntati su centrodestra e centrosinistra, è il Movimento Cinque Stelle il primo partito campobassano a calare le carte. Il candidato sindaco, come cinque anni fa, sarà Roberto Gravina. Il nome è venuto fuori dopo un confronto tra gli attivisti del Movimento e soprattutto con il competitor Simone Cretella, l'unico oltre Gravina che avrebbe potuto avere velleità di candidatura a primo cittadino.

Insieme a Gravina si sono presentati alla stampa anche gli altri consiglieri comunali che hanno fatto opposizione a Battista finora: Simone Cretella, Luca Praitano e Paola Felice. Saranno tutti in lista per cercare il bis a Palazzo San Giorgio. La lista, come per legge, sarà composta da 19 uomini e 13 donne (in effetti poteva essere anche il contrario ma tant'è).

In questi giorni verranno chiamati alla disponibilità i singoli candidati, che dovranno accettare la sfida e comporre la lista entro il 10 aprile, data in cui la stessa dovrà essere posta al vaglio della Casaleggio e associati di Milano, la società che controlla le scelte del Movimento Cinque Stelle. Quella data sarà fondamentale anche per sapere se il Movimento potrà stringere alleanze con altre liste civiche. In pole position "Io amo Campobasso" che è la lista più corteggiata dai campobassani tranne che dal centrodestra e dalla lista civica con a capo Nicola Simonetti del comitato civico per la sicurezza nelle scuole.