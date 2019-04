Nuova maturità: ecco le prove della simulazione che porta al nuovo esame di Stato

E' di poche ore fa la notizia sugli argomenti della maturità classica e scientifica che anche gli studenti molisani hanno dovuto affrontare questa mattina. Si tratta della traduzione di un passo tratto dal 'De ira' di Seneca e il confronto con il 'De cohibenda ira' di Plutarco per la doppia prova latino-greco al Classico e la soluzione di un problema sull'intensità della corrente e di 4 quesiti allo Scientifico per la prova di matematica-fisica.

Il tutto si rende necessario a causa della riforma della maturità entrata in vigore quest'anno che annulla il quizzone, ossia la terza prova, ma di fatto rende più difficoltosa che diventa una vera interdisciplinare per entrambi i licei. La durata massima della prova è di 6 ore. Per le prove del Classico è consentito l'uso dei vocabolari di italiano, greco e latino.Allo Scientifico è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico.

È consentito ovunque l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del Paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Tutte le simulazioni sono disponibili sul sito del Miur: www.miur.gov.it