Paola Matteo Presidente del Comitato Consultivo sul fenomeno del Gioco d’Azzardo e della relativa dipendenza.

Ieri, durante il Consiglio regionale, la consigliera Paola Matteo è stata nominata Presidente del Comitato consultivo sul fenomeno del GAP e della relativa dipendenza. L’assemblea si è espressa all’unanimità nominando la capogruppo di “Orgoglio Molise” come responsabile dell’organo di consulenza permanente del Consiglio e della Giunta regionale.

L’assise ha nominato anche la consigliera Patrizia Manzo, in qualità di componente del Comitato. In base alla legge regionale 20 del 17 dicembre 2016, il Presidente Paola Matteo, resterà in carica per tutta la durata della legislatura, in un Comitato composto dai membri nominati dalla Giunta regionale, assessori al ramo, tre esperti in materia designati dall’Asrem, uno psicologo, tre rappresentanti del terzo settore e due rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali.