Consiglio regionale, la seconda commissione inizia a valutare la situazione ex Ittierre

Presieduta dal suo Presidente, Angelo Michele Iorio, si è tenuta in mattinata una riunione della II Commissione Consiliare (Sviluppo Economico). La Commissione, come da disposizione del Consiglio regionale (assunta con un ordine del giorno votato lo scorso 26 marzo), ha provveduto ad iniziare l’indagine conoscitiva relativa alla situazione degli ex dipendenti Ittierre.

Nell’ambito di tale azione i Commissari hanno audito il Direttore del Dipartimento III – Valorizzazione del capitale umano, Claudio Iocca, il Direttore del I Dipartimento, Mariolga Mogavero, il Direttore responsabile del servizio programmazione delle politiche sociali, Michele Colavita, il Direttore responsabile del Servizio competitività, sistemi produttivi, sviluppo attività industriali e artigianato, Gaspare Tocci. Il confronto sulla tematica continuerà nella prossima seduta della Commissione.