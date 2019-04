Pietro Falcioni, il ricordo dell'operaio amante della fotografia nella penna di Andrea di Paolo

Pietro Falcioni, operaio e amante della fotografia ci ha lasciati ieri , Pietro di certo non le mandava a dire , ha fatto sempre le sue scelte senza veti ,anche se a volte non condivisibili , ha caratterizzato e difeso il suo posto di lavoro come l'amato territorio dell'Altomolise e la sua Agnone cultura nonostante il suo spirito internazionalista e fatto di spazi aperti , è vero che ogni occhio può guardare in maniera diversa , traspare chiaramente nella sua fotografia appassionata , emozionale , la stessa che ha trasmesso in primis a suo figlio Luciano .In buona fede ho estrapolato alcune fotografie sul suo profilo .

Per ora caro compagno Pietro ci rimane ammirare con il tuo occhio quello che non hanno visto altri , vero patrimonio di tutti noi.

Andrea Di Paolo