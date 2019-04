Camera dei Deputati, il Revenge porn è approvato come reato

La Camera approva il reato di revenge porn. Lo ha disposto una votazione della legge avvenuta oggi. Erano presenti 461 deputati e tutti hanno votato a favore.

Così commenta l'associazione "Insieme in rete" che insieme a Bossy e ai Sentinelli di Milano avevano fatto una proposta in merito e la avevano portata in primis all'attenzione dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini.

"La Camera approva!- hanno sottolineato- Siamo stati i primi a portare all’attenzione dell’opinione pubblica questo fenomeno e oggi, con voto unanime del parlamento, il revenge porn è diventato reato. Siamo molto soddisfatti di avere imposto alla politica una riflessione su un tema che riguarda non solo la rete, ma la vita vera delle persone. Abbiamo vinto e continueremo a fare la nostra battaglia!".

La legge supera il provvedimento previsto all'interno del codice rosso, quello non voluto da Lega e Cinque Stelle. Il testo approvato dalla Camera prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

