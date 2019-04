Olympia Agnonese, cambio di allenatore confermato: Foglia Manzillo si dimette, rientra Mecomonaco

Antonio Foglia Manzillo non è più l'allenatore dell'Olympia Agnonese. Ormai è ufficiale perché lo ha comunicato direttamente la società sportiva. Il campano si è dimesso spontaneamente, lasciando spazio a una sorta di turn over con Antonio Mecomonaco, esonerato lo scorso 5 ottobre per risultati scarsi dopo poche giornate di campionato.

Ora torna a dirigere gli allenamenti della prima squadra granata. Ma in realtà essendo stato esonerato è stato a libro paga del presidente Marco Colaizzo che per buona parte della stagione ha pagato due allenatori per usufruirne solo di uno. La questione che resta poco chiara è proprio relativa al pagamento del tecnico campano. In caso di dimissioni volontarie potrebbe non aver diritto al pagamento, cosa che il suo predecessore ha avuto a causa dell'esonero.

Un dispendio di denaro, quello del pagamento di due allenatori per una sola stagione, che poteva essere impiegato meglio magari tentando di rinforzare la squadra. La notizia dell'avvicendamento era nell'aria già dalle prime ore di questa mattina ed era stata anticipata dalla redazione di altomolise.net prima che diventasse ufficiale.

Ora all'Olympia restano cinque gare da giocare. Tre in trasferta e due in casa. La prossima, in programma domenica 7 aprile, è il temuto derby con il Campobasso allo stadio Selvapiana, reduce da un pareggio casalingo con la capolista Cesena e a 43 punti in classifica, tredici più dell'agnonese. Nella domenica successiva un altro derby ma stavolta in casa con l'Isernia che ha 33 punti quindi tre più dei granata. Nella terzultima di campionato si va a incontrare il Pineto che ha 53 punti ed è in zona play off. Penultima partita in casa con il Montegiorgio Calcio squadra di metà classifica con 45 punti. Il campionato di Serie D si chiude con una trasferta a Vasto con gli abruzzesi oggi a 38 punti.

L'Olympia Agnonese ha accumulato solo 30 punti nel campionato di Serie D e condivide il penultimo posto in classifica con l'Avezzano e il Forlì. Peggio dell'Agnonese solo il Castelfidardo con 21 punti. Una situazione di play out che mette a serio rischio retrocessione la società granata molisana.Insomma una sfida non facile per mister Mecomonaco ma che deve essere percorsa se non si vuole che l'Agnonese giochi un campionato di eccellenza nella prossima stagione calcistica.