Vertenza Sanstefar, i sindacati chiedono un incontro urgente con le parti

Le organizzazioni sindacali scrivono alle parti in causa in riferimento alla vertenza Eahs Sanstefar Molise relativa al reiterato ritardo, da parte della società, nel pagamento degli emolumenti stipendiali al personale dipendente.

Gli stessi sindacati chiedono un incontro urgente con le parti al fine di affrontare la tematica con l’auspicio di trovare la soluzione più idonea che possa soddisfare tutte le parti in causa e, soprattutto, il personale dipendente che è costretto a convivere con tale problematica, essendo terminato (con esito negativo) il tentativo di conciliazione svoltosi l’8 marzo scorso presso la Prefettura di Campobasso e considerato che allo stato attuale la parte datoriale non ha neanche ottemperato agli impegni assunti in tale data