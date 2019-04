Atessa, il servizio Ultimo Miglio sarà sospeso: da lunedì si torna come prima

"Il sistema Ultimo Miglio è stato sospeso definitivamente da lunedì torna tutto come prima".

La notizia ci è arrivata direttamente dal sindacalista agnonese Emanuele Cimone che sin da quando era partito si era nettamente opposto alla sua attivazione. Sottolineando che non solo provocava disagi e ritardi negli orari per i lavoratori abruzzesi che potevano usufruirne, ma che anche era discriminante per i molisani che raggiungevano Atessa. A causa di un mancato accordo con la Regione Molise, chi lavorava nella zona di Atessa e non aveva la fermata Atm davanti all'azienda dove presta servizio non poteva salire sulle navette.

"Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche di Altomolise.net e l'eco - ha continuato- che sin da subito hanno sostenuto la nostra battaglia. Grazie di cuore".

Per il ripristino delle fermate Atm ad Atessa si era espresso lunedì anche il consiglio regionale del Molise. Presentando una interrogazione al Presidente della Giunta Regionale e all'assessore competente affinché si attivassero per far tornare il servizio com'era.