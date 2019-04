Violenze all'asilo di Venafro: inchiesta chiusa, non sono coinvolte altre persone

E' chiusa la fase preliminare dell'inchiesta sulle maestre di 49 e 58 anni accusate di violenza sui minori all'interno della scuola dell'infanzia di Venafro. Le donne sono interdette dall'insegnamento dal 18 gennaio scorso, giorno in cui esplose lo scandalo approdato anche sui giornali nazionali. La procura di Isernia, che ha comunicato di aver concluso le indagini, ha mirato le stesse alla verifica del coinvolgimento di altre persone nell'inchiesta.

Cosa che, come riporta il quotidiano telematico Isnews, è risultata negativa. Che cosa significa? Che solo le due maestre restano coinvolte nell'inchiesta penale. Sono escluse terze persone. Per ora a loro carico resta il provvedimento di sospensione. In un secondo momento verranno processate secondo la procedura penale. A breve verrà fissata l'udienza preliminare al tribunale di Isernia. Il caso è supportato dalle intercettazioni video della Polizia di Isernia che hanno documentato almeno 150 episodi.